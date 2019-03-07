Малахов испытал жену на прочность среди зэков

Телеведущий откровенно рассказал о жизни и работе

Андрей Малахов, который все время говорит о других и редко – о себе, сегодня дал интервью коллеге – Борису Корчевникову. он испек блины и поделился секретами не только создания рейтинговых программ на российском телевидении, но и деталями личной судьбы. Оказалось, что будущую супругу он сначала повез... в места не столь отдаленные.

"Наше первое свидание прошло в колонии строгого режима. Я позвал ее с собой в командировку, она согласилась, но не сразу узнала, куда мы едем. Она это никак не прокомментировала, что мне понравилось. Наверно, там я уже начал понимать, что она моя судьба ",

– сообщил шоумен в студии программы "Судьба человека". Но это было потом. А сначала родившийся в Апатитах Малахов с красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносов. За время работы на ТВ – больше 25 лет – он провел очень много передач и стал одним из самых завидных женихов страны.

Многочисленные поклонницы чего только не предпринимали, чтобы привлечь внимание Андрея, познакомиться с ним и даже просто оказаться рядом! Но все их усилия были напрасными. Первая женщина (бизнес-леди), с которой два года встречался шоумен, не знала, кто он такой Андрей Малахов. Дело шло к свадьбе, но они расстались. Об этом он позже написал в своей книге "Мои любимые блондинки".

СМИ приписывали телеведущему романы с актрисой Еленой Кориковой, певицей Анной Седоковой, но ни одну из них он так и не повел в загс. Однако, не успели шоумена записать в закоренелые холостяки, как он объявил, что женится на издательнице Наталье Шкулевой.

Впервые они вышли в свет вместе в 2009 г., а через два года в Париже отпраздновали свадьбу. Позже у счастливых супругов родился сын. И вся страна выбирала имя для малыша.

Сейчас наследнику телеведущего чуть больше годика. Андрей вспомнил на программе, как жена ошеломила его новостью о том, что они скоро будут родителями.

"Мы долго ждали этого момента, хотели и шли к этому. Помню, это было утром, она открыла шторы в спальне, я даже удивился. Это такая радость, что ты действительно не можешь сдержать эмоций. Ты рад, ты понимаешь, что столько хотели, личный момент", – отметил Малахов.



