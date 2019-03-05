Собчак с Малаховым пойдут на допрос

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Следственный комитет возобновил расследование дела об
убийстве Шабтая Калмановича – мецената и владельца женского баскетбольного
клуба.
В качестве свидетелей привлекут телеведущую и кандидата в президенты России Ксению Собчак, экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову, режиссера Федора Бондарчука и телеведущего Андрея Малахова.
Ura.ru сообщают, что "следователям нужно заново составить всю схему связей Шабтая, а также пересмотреть хронику последних его дней. На допрос по делу Калмановича вызовут Анастасию Волочкову, Ксению Собчак, Андрея Малахова, Федора Бондарчука и многих других". Со следователями уже встречалась певица Земфира.
Шабтая Калмановича убили в ноябре 2009 года в его "Мерседесе S-500". Он был меценатом и организовывал в России концерты Майкла Джексона, Лайзы Миннелли и Хосе Каррераса. В Екатеринбурге Шабтая Калмановича знают как бывшего президента баскетбольного клуба "УГМК".
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