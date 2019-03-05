Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Собчак с Малаховым пойдут на допрос

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Они станут свидетелями в уголовном деле

Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича – мецената и владельца женского баскетбольного клуба.

В качестве свидетелей привлекут телеведущую и кандидата в президенты России Ксению Собчак, экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову, режиссера Федора Бондарчука и телеведущего Андрея Малахова.

Ura.ru сообщают, что "следователям нужно заново составить всю схему связей Шабтая, а также пересмотреть хронику последних его дней. На допрос по делу Калмановича вызовут Анастасию Волочкову, Ксению Собчак, Андрея Малахова, Федора Бондарчука и многих других". Со следователями уже встречалась певица Земфира.

Шабтая Калмановича убили в ноябре 2009 года в его "Мерседесе S-500". Он был меценатом и организовывал в России концерты Майкла Джексона, Лайзы Миннелли и Хосе Каррераса. В Екатеринбурге Шабтая Калмановича знают как бывшего президента баскетбольного клуба "УГМК".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россиянам приготовили месть за "керченский инцидент"

В Евросоюзе практически согласовали новые санкции

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей