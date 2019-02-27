Малахов оказался в центре международного скандала

Шоумен увлекся историей вдовы нигерийского принца

Ведущий популярного ток-шоу на федеральном канале Андрей Малахов – большой охотник за жареными фактами. На этот раз он вмешался в международный скандал. Героиней его очередного "Прямого эфира" стала Наталья Веденина из Череповца. Она уже гостила на программе у Малахова, однако ее история получила продолжение.

В 50 лет жизнь только начинается, уверена женщина. Разменяв 6-й десяток, она вышла замуж за молодого нигерийского принца и родила ему близнецов. Но ее счастье длилось недолго. У 33-летнего супруга случился сердечный приступ во время тусовки, мужчина скончался.

"По наследству" вдова должна перейти в жены к младшему брату своего Пауленка, как она ласково обращалась к главе семейства, Майклу. Однако названный муж никаких обязанностей не выполняет. Дома не ночует, ее с детьми не обеспечивает. На памятник покойному супругу ей пришлось взять кредит в 300 тысяч рублей. Родственники из Нигерии россиянку не признают.

"Все проблемы приходится решать самой. Был бы Пауленок, было бы все иначе",

– призналась в студии несчастная женщина.

Отчаявшись, она завязала интернет-общение с 31-летним правоохранителем из Ганы. Их виртуальные встречи проходят по Skype. И даже языковой барьер не является преградой. Однако новый любовный роман стал поводом для сплетен. В родном поселке Натальи то и дело судачат о ней.