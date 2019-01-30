Малахов закрыл сына от денег и славы

Скандально известный телеведущий рассказал, почему отказался показывать наследника

Андрей Малахов дал откровенное интервью. Шоумен рассказал о том, как проводит время с женой Натальей Шкулевой, и объяснил, почему не показывает сына Александра.

Сыну Малахова и Шкулевой Александру год с небольшим. Однако телеведущий показывал наследника считанное количество раз. Он предпочитает не "светить" ребенка.

"Он еще маленький. Ребенок должен подрасти и сам решить, хочет ли он внимания, чтобы его показывали, снимали. Выбор есть всегда. Может быть, и неплохо, когда ребенок в три года зарабатывает рекламой в Инстаграме больше, чем инженер на заводе. Но мне кажется, что он должен повзрослеть и сам решить, хочет ли он этого. Это же видно по ребенку, хочет он выступать, быть в центре внимания, работать на публику или он интроверт", – цитирует Малахова "Телепрограмма".

По словам шоумена, Александр каждый день похож на того или иного родственника. "Он работает на все группы лиц родственников нашей семьи. Поэтому вызывает такое умиление", – пояснил телеведущий.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева много работают. Пока родители заняты, ребенком занимается няня. Шоумен отметил, что найти подходящего человека помогла бизнес-леди Ольга Слуцкер.

Впрочем, в плотном рабочем графике супруги умудряются уделять время друг другу. "После девяти вечера, когда Саша засыпает, мы можем пойти в кино, посмотреть сериал. У Наташи работа тоже связана со встречами, презентациями, мероприятиями. Для кого-то нарядиться и выйти в свет является легкой реабилитацией после рабочего дня. Нам, напротив, хочется побыть в домашней обстановке", – признался Андрей.