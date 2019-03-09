"Опустился": Малахова стыдятся зрители

Эфиры с бывшей Джигарханяна и другими звездами доводят россиян до исступления

Ведущего популярного шоу "Привет, Андрей" обвинили в позорном занятии.

Передачи Малахова зрители назвали "гнилыми сериалами". Поток оскорблений вылился на журналиста в соцсетях. Казалось бы, повода Андрей не давал – запустил милый флешмоб к 8 Марта с хештегом #ятебялюблю.

В своем Instagram ведущий опубликовал видео, где с букетом белых роз в руках призывает мужчин признаться в любви вторым половинкам. Видимо, чаша терпения россиян переполнилась, и свое негодование они выплеснули под первым попавшимся постом (орфография и пунктуация сохранены).

"Ведущий самых отстойных передач на ТВ", "Андрей, переименуйте свою передачу в "дурдом 3"и переезжайте на канал ТНТ, Вам там будет удобнее...", "Мдя! Малахов не тот ! Раньше очень нравился , а сейчас некчемный клоун! Жалко , жалко . Опустился!", "Каким мерзким стал Малахов,с его гнилыми постановочными сериалами!Андрей,самому как?Не тошно?Фу,просто фууууууууууууу!", "Как можно так опуститься , показывая такие примитивы. Типа Гогена ? Жалко, раньше было Интересно, иссяк?", "Боже Андрей,такой понос вы стали снимать и вести ..безумно стыдно за вас с вашими Гогенами , Шурыгиными ,Виталинми и т.д...делать героями таких *****..., неужели во всей России вы не смогли найти действительно достойных? Позор вам!!!!!!!!!"

– негодуют подписчики.

Напомним, скандал вокруг передач Малахова в последнее время набирает обороты. Возмущение темами эфиров высказывают не только зрители, но и звезды шоу-бизнеса.