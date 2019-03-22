"В походе было 11 человек": Малахов разгадал тайну перевала Дятлова

Телеведущий провел свое расследование трагедии

Журналист отправился на Северный Урал, чтобы найти ответ на вопрос, мучающих многих, – что же все-таки произошло с группой Дятлова? Прибыв на место трагедии, он пообщался с местными жителями. Малахов уверен, что пролить свет на произошедшее сможет дочь Секретаря райкома ЦК КПСС, которая долго хранила молчание.

Женщина 30 лет руководила музеем истории края, а теперь попала под сокращение – терять ей больше нечего. Что именно она поведала телеведущему – пока неизвестно, но Малахов интригует: возможно, в походе было не 9 человек, как раньше считалось, а 11 – этот факт может разрушить все предыдущие версии случившегося.

Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 22 Мар 2019 в 12:19 PDT

Ранее Утро рассказывало, как проходит путешествие Андрея Малахова. На всех снимках он выглядит веселым и беззаботным, как будто вовсе забыл о цели своего визита.

Подписчики также не оценили стараний ведущего, они призывают его оставить умерших в покое.

"Трупоеды", "Лишь бы хайпануть этому любимцу бабушек", "Перестаньте дурачить людей", "Пост-новые шокирующие подробности гибели туристов! А над ним фото улыбающегося Андрея?!",

– недовольны комментаторы.

Туристическая фирма, организующая поездку, рассказала, что ведущего доставили к месту на вертолете, а блюда ему привезли в автономный лагерь. В меню Малахова был ростбиф из оленины, фрикасе из кроликов в прованских травах и свиная шея в луговых травах.