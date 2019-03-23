Виновато ядовитое облако: раскрыт секрет гибели группы Дятлова

Опытный альпинист рассказал свою версию трагедии

Участник поисковой операции Сергей Соргин считает, что Игорь Дятлов был опытным лыжником, он был подготовлен, поэтому винить его в смерти 8 студентов, погибших на Северном Урале 1959 г., нельзя. Впрочем, снаряжение у туристов было плохое и старое, однако не это стало причиной трагедии.

При этом палатку группа Дятлова установила правильно. Поэтому Соргин считает, что лыжники погибли не от естественных, природных причин, не от схода лавины, а от падения ракеты или сброса ступени ракеты-носителя.

Как рассказал Соргин изданию "Московский комсомолец", доказать эту теорию могут кадры из фотоаппаратов туристов, пленки из которых сохранил прокурор. На этих снимках якобы изображен огненный объект со шлейфом, который позже распался на мелкие части.

"Ребят могло накрыть ядовитое облако. Это могла быть смесь газов компонентов ракетного топлива и продуктов его сгорания. Палатка оказалась в зоне отравления. От вонючей мороси стало невозможно дышать, глаза слезились. Отсюда их паническое бегство", – заключил Соргин.

Его знакомый, разработчик ракет, признавался, что в то время действительно на Урале сбрасывали отработанные ступени-носители.