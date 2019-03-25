Уральский радиолюбитель поправил Малахова

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много сил посвятивший разгадке тайны перевала Дятлова, поделился в Сети документами, проливающими новый свет на трагедию, случившуюся 60 лет назад в Уральских горах.

На своем сайте Дегтерев разместил текст радиограммы, отправленной военными, охранявшими лагеря с заключенными, располагавшиеся недалеко от перевала:

"Проданову, Вишневскому. № 260 31.03.59г 9:30 время местное. 31.03. в 04:00 в юго-восточном направление дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем на высоте 888. Перед тем как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась огненная звезда, которая затем увеличилась до размера Луны. Стала падать вниз отделившись от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге".

По словам Валентина, он специально привел текст отправленной депеши, так как в одной из программ Андрея Малахова было сказано, что радиограмма якобы пропала. По мнению Дегтерева, студенты своими глазами увидели высотный космический ядерный взрыв, и даже приложил к своим материалам соответствующее видео.

Правда, Дегтерев подчеркнул, что никакой опасности космический взрыв для туристов не представлял. Таким образом, ответа на вопрос о том, что же стало причиной трагедии, Валентин так и не дал. Возможно, тайну раскроет группа экспертов, которые вместе с Андреем Малаховым сейчас проводят эксперимент непосредственно на Урале.