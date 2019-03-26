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Никакой тайны: перевал Дятлова шокировал эксперта

Фото: www.globallookpress.com
Одна из главных версий произошедшего нашла свое подтверждение

Визит группы из представителей прокуратуры Свердловской области и специалистов на склон горы Холатчахль, где загадочно погибла тургруппа Дятлова, дал свои плоды. Гляциолог Виктор Поповнин, изучающий природные льды, признался, что осмотр на месте изменил его представление о том, что могло привести к мистической трагедии.

Одной из приоритетных версий гибели тургруппы прокуратура считает сход лавины, но многие противники этого простого объяснения утверждали, что лавины в злополучном районе довольно редкое явление. Однако Поповнин лично смог убедиться, что это не так.

"До приезда сюда я часто слышал, что никаких лавин на перевале быть не может. Но, когда поднялся на место и провел измерения, убедился в обратном: этот склон, безусловно, относится к лавиноопасным", – сказал эксперт-гляциолог.

По его словам, для схода лавины нужно, чтобы угол склона составлял хотя бы 12-15 градусов. Но склон на горе Холатчахль явно более крутой. Его крутизну Поповнин оценил больше чем в 20 градусов.

"В том месте, где стояла палатка, количество снега даже в этом году, когда осадков было немного, измеряется от 1 до 1,6 м. Если снега было больше, и он был более плотным, это могло спровоцировать лавину достаточно больших размеров", – отметил он.

Впрочем, это все равно не объясняет странные травмы членов группы, отметил судмедэксперт Эдуард Туманов. Его мнение не противоречит словам гляциолога – сход лавины действительно мог быть. Но не это убило людей.

"Мы ходили по склону, и нам, физически крепким и здоровым мужчинам, было довольно тяжело преодолевать все эти расстояния. А бежать с травмами и вовсе невозможно. Понятно, что лавина могла быть. Но погибли люди не от этого", – цитирует Туманова "Комсомольская правда".

Напомним, что Генпрокуртара рассматривает три версии гибели на перевале Дятлова. Помимо лавины, потенциальными "убийцами" могли стать ураган и так называемая "снежная доска", то есть ледяной кусок, который мог упасть на туристов и задавить их.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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