Разгадана самая жуткая часть тайны гибели группы Дятлова

Что же произошло на злополучном перевале Горы Мертвецов, станет ясно уже совсем скоро

Расследование дела о таинственных смертях членов тургруппы Дятлова в 1959 году приближается к кульминации. Занятые изучением материалов дела эксперты уже составили собственные версии произошедшего и готовы дать ответы на некоторые вопросы, над которыми в свое время ломало множество интересующихся этой историей. В частности, у них есть объяснение страшным увечьям на телах дятловцев.



Журналистка Наталья Варсегова, которая побывала вместе с экспедицией на перевале Дятлова, придерживается одной из самых мрачных и кровавых версий, согласно которой с туристами расправились местные, то есть манси. По ее мнению, они изощренно убили одного из участников похода Юрия Дорошенко – сперва повалили его на землю и затем встали на грудь. В результате тот задохнулся.

"Чтобы проверить, жив ли он, ему жгут ногу – отсюда ожоги. Потом расправляются с туристами из оврага. В ритуальных целях ребятам вырезают глаза, а Дубининой еще и язык", – говорится в ее теории о природе необычных травм туристов.

С другим участником – Юрием Кривонищенко – расправились столь же жестко. Но, судя по обнаруженной серьезной травме головы, его еще и сильно ударили. А фрагмент кожи, найденный у него во рту, является его собственным. По мнению Варсеговой, Кривонищенко во время пытки пытался сдержать крик, прикусив свой палец.

Нашлось объяснение и странной выходе дятловцев – что-то заставило их выбежать голыми из палатки. Версия с манси, по мнению эксперта, хорошо объясняет эту странность. Дескать, охотники заставили их раздеться, а когда услышали решительный отказ, то зверски убили их.

По поводу странных травм другого члена тургруппы – Людмилы Дубининой – версия Варсеговой молчит. При обнаружении у нее отсутствовали глаза и был вырван язык. Сторонник версии с лавиной Евгений Буянов объяснил их тем, что глазные яблоки были вымыты талой водой, а язык "съели грызуны".

Как пишет "Газета.ру", окончательные итоги расследования станут известны в августе.