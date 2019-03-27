Разгадана самая жуткая часть тайны гибели группы Дятлова

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Расследование дела о таинственных смертях членов тургруппы Дятлова
в 1959 году приближается к кульминации. Занятые изучением материалов дела эксперты
уже составили собственные версии произошедшего и готовы дать ответы на
некоторые вопросы, над которыми в свое время ломало множество интересующихся
этой историей. В частности, у них есть объяснение страшным увечьям на телах
дятловцев.
Журналистка Наталья Варсегова, которая побывала вместе с экспедицией на перевале Дятлова, придерживается одной из самых мрачных и кровавых версий, согласно которой с туристами расправились местные, то есть манси. По ее мнению, они изощренно убили одного из участников похода Юрия Дорошенко – сперва повалили его на землю и затем встали на грудь. В результате тот задохнулся.
"Чтобы проверить, жив ли он, ему жгут ногу – отсюда ожоги. Потом расправляются с туристами из оврага. В ритуальных целях ребятам вырезают глаза, а Дубининой еще и язык", – говорится в ее теории о природе необычных травм туристов.
С другим участником – Юрием Кривонищенко – расправились столь же жестко. Но, судя по обнаруженной серьезной травме головы, его еще и сильно ударили. А фрагмент кожи, найденный у него во рту, является его собственным. По мнению Варсеговой, Кривонищенко во время пытки пытался сдержать крик, прикусив свой палец.
Нашлось объяснение и странной выходе дятловцев – что-то заставило их выбежать голыми из палатки. Версия с манси, по мнению эксперта, хорошо объясняет эту странность. Дескать, охотники заставили их раздеться, а когда услышали решительный отказ, то зверски убили их.
По поводу странных травм другого члена тургруппы – Людмилы Дубининой – версия Варсеговой молчит. При обнаружении у нее отсутствовали глаза и был вырван язык. Сторонник версии с лавиной Евгений Буянов объяснил их тем, что глазные яблоки были вымыты талой водой, а язык "съели грызуны".
Как пишет "Газета.ру", окончательные итоги расследования станут известны в августе.
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