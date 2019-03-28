"Плод фантазии": из смерти дятловцев исключили криминал

В конспирологических версиях замечен ряд нестыковок

Все обстоятельства, пожалуй, самой загадочной истории современности может перечислить лишь один человек, уверен инженер-физик и мастер спорта СССР по туризму Евгений Буянов. Этот знаток – он сам, поскольку досконально изучил все материалы о гибели группы Дятлова, написав о трагедии книгу.

Автора консультировали опытные юристы. Буянов полностью исключил криминальный подтекст в деле. Тем более, что ни одного факта, который бы подтверждал преступную теорию, нет.

"Хочется переломить ситуацию, когда идут бесконечные обсуждения на пустом поле. Имею ввиду криминал, конспирологию и техноген. Нужно анализировать реальные вещи: как сошел обвал снега на палатку, почему группа двинулась вниз по склону. Туристы попали в тяжелейшее положение: так давайте исследовать их действия в критический момент, а не искать черную кошку в темной комнате",

– заявил эксперт в интервью "Газете.Ru". По его словам, подобные версии придумывают и вбрасывают сторонники эксгумации. Однако она, уверен Буянов, никакого результата не принесет.

Между тем его материалы конспирологи, приверженцы заговора и уничтожения улик во внимание не берут, что расстраивает исследователя. Он привел в пример рассказ племянника якобы очевидца происходящего. Тот на всю страну заявлял, что его дядя поведал ему легенду, как некие незнакомцы палками избивали каких-то людей.

"Что ж, каждый видит то, что хочет увидеть. Думаю, ему всего лишь попались люди, коловшие дрова. А остальные жуткие подробности – плод фантазии, – заключил собеседник издания, добавив. – Никто из дятловцев не был убит палкой, в противном случае они имели бы внешние повреждения – синяки, гематомы. Мы же знаем только о внутренних травмах. За 60 лет не было найдено ни одного следа чужака и оружия".

Абсурдные версии появляются от "непросвещенности по данному вопросу", отметил он, напомнив гипотезу об 11 членах группы вместо 9. Ряд неточностей Буянов нашел и в эксперименте прокуратуры. Например, статисты даже ножом работали не как туристы из группы Дятлова. Они кромсали ткань по диагональной складке, когда палатку уже придавило.

На эксперимент надзорного ведомства решились студенты спортивных школ и журналисты. Однако пройти путь погибших добровольцы не решились, да им и не разрешили. В целях безопасности их отправили на гору Белая под Нижним Тагилом. Кстати, статисты соответствовали не только количественному составу дятловцев, но и физическим параметрам.

"У всех участников хорошая физическая подготовка, средний возраст от 23 до 30 лет. Одному участнику 40 [Семену Золотареву на момент гибели было 39 лет]",

– пояснил корреспонденту "Комсомольской правды" начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Этот поход регулярно фиксировался с помощью камер для назначения ситуационной экспертизы. В итоге опытный специалист должен разрешить одну из главных тайн современности.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции. Туристы намеревались покорить высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. 9 дятловцев во главе с наставником погибли при загадочных обстоятельствах.

Бытуют такие версии, как встреча с инопланетными существами или проникновение в зону, где испытывалось секретное оружие. Также выдвигают более приземленные версии бытового характера. К примеру, члены группы могли стать жертвами зэков или аборигенов.