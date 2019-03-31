Убили мгновенно: на перевале Дятлова увидели огненные шары

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Гибель группы Дятлова до сих пор остается одной из главных загадок прошлого века. На перевал приезжают туристы, чтобы понять, что стало причиной смерти путешественников в 1959 году. Исследователь Валентин Дегтерев на одном из видео увидел огненные шары.
Радиолюбитель изучил записи туриста, который побывал на перевале.
"Автор видео ничего не заметил вообще. Я же увидел, что по кронам вековых деревьев "катится" огненный шар размером около 4-5 метров",
- написал Дегтерев.
Он отметил, что объект кирпичного цвета двигался быстро и бесшумно. Валентин предположил, что это может быть часть какого-то аппарата или шаровая молния, однако добавил, что научного объяснения этому нет.
По мнению исследователя, шары могут представлять серьезную угрозу для туристов и, возможно, стали причиной гибели группы Дятлова.
Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.
Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.
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