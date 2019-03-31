Убили мгновенно: на перевале Дятлова увидели огненные шары

Находка может дать ответ на причину смерти туристов

Гибель группы Дятлова до сих пор остается одной из главных загадок прошлого века. На перевал приезжают туристы, чтобы понять, что стало причиной смерти путешественников в 1959 году. Исследователь Валентин Дегтерев на одном из видео увидел огненные шары.

Радиолюбитель изучил записи туриста, который побывал на перевале.

"Автор видео ничего не заметил вообще. Я же увидел, что по кронам вековых деревьев "катится" огненный шар размером около 4-5 метров",

- написал Дегтерев.

Он отметил, что объект кирпичного цвета двигался быстро и бесшумно. Валентин предположил, что это может быть часть какого-то аппарата или шаровая молния, однако добавил, что научного объяснения этому нет.

По мнению исследователя, шары могут представлять серьезную угрозу для туристов и, возможно, стали причиной гибели группы Дятлова.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.