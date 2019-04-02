Все было подстроено: мертвых дятловцев разбросали по сугробам по приказу

В естественную причину смерти туристов никто не верит

С момента трагедии группы Дятлова прошло 60 лет, однако до сих пор не найдена причина их гибели. Следователи настаивают, что туристов погубила лавина, однако глава фонда перевала Дятлова Юрий Кунцевич не согласен с этой версией. По его мнению, смерть была подстроена и все это было инсценировкой.

Кунцевич подчеркнул, что в расследовании дела слишком много несостыковок.

"Есть девять трупов, значит, в любом случае стояла задача выяснить, от чего погибли молодые и здоровые ребята. Дятлова, например, нашли с обширной травмой ноги, но туда невозможно пройти, сразу же провалишься в снег по плечи!",

– цитирует его "Комсомольская правда".

Глава фонда отметил, что в папке с документами даже не указана статья уголовного кодекса, что "априори невозможно". По его словам, подобные происшествия расследуются годами, а не по "горячим следам", однако следствие по неизвестной причине быстро закрыло дело.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.