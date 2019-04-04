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Все не так: найдена новая причина гибели группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Исследователь взглянул свежим взглядом на известные факты

Дятловед Валентин Дегтерев поделился очередной сенсацией: он заявил, что наконец-то раскрыл, из-за чего погибли туристы на перевале Дятлова 60 лет назад.

По мнению эксперта, лыжники стали жертвами торнадо. К такому выводу Дегтерев пришел, посмотрев ролик 2014 г., снятый неким user9345709345.

"На максимальном увеличении видео и на минимальной скорости видно, что это редчайшее природное явление. В тот момент я даже не сразу поверил своим глазам. На видео с большим увеличением и замедлением скорости воспроизведения видно, что от земли и до верхушек деревьев бушует миниатюрный торнадо. Самый настоящий, только снежный и очень небольшой", -

объяснил Валентин на своей страничке в Сети. Он добавил, что из-за высокой интенсивности движения вихря в ролике создается иллюзия открытого пламени, а по краям торнадо можно заметить искры статического электрического поля.

Дегтерев отмечает, что данное явление образуется только в феврале или конце января, причем не каждый год.

"Сам торнадо чем-то подкрашен, я понятия не имею, отчего это возникает. Но мне теперь ясно, отчего найденные тела имели кожу такой необычной окраски", - 

добавил исследователь (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

По мнению Дегтерева, события той трагической ночи можно описать так: сначала кто-то из туристов увидел, что из леса к ним движется торнадо. Люди в панике бросились вон из палатки, однако ветер сбросил их вниз. Затем тела туристов ураган разбросал в разные стороны, причем сразу погибли лишь четверо. Остальные остались в живых, хотя и были сильно изранены, ведь их било о деревья и камни.

Они попытались поддерживать огонь, сняли одежду с замерзших товарищей – отчаянно боролись за свою жизнь. Однако вернуться к палатке они не смогли и в итоге замерзли.

Девять студентов и выпускников Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова погибли в Уральских горах 2 февраля 1959 года, напоминает URA.RU. Тайна их смерти до сих пор не разгадана. 

Валентина МАЙОРОВА
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