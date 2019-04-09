Вот это поворот: на перевале Дятлова нашли ключевую улику

Если подлинность вещдока подтвердится, то тайна смерти туристов будет раскрыта

В районе места загадочной гибели тургруппы Дятлова обнаружен предмет, который подтверждает одну из популярных версий случившегося.

Во время экспедиции на перевал Дятлова был найден фрагмент ракеты. Ее заметил московский адвокат Евгений Черноусов. По его словам, это двигатель ракеты.

"Вон там видны сопла, здесь написан заводской номер. То есть подтверждение того, что там был полигон. Или, лучше, площадка падения",

- показал он находку журналистам телеканала ОТВ.

Стоит отметить, что "ракетная" версия рассматривалась с самого начала расследования. Ее сторонники считают, что она вполне объясняет странное поведение участников похода незадолго до гибели – они в панике бросили палатки и обратились в бегство. А смерть могла быть вызвана компонентами ракетного топлива или натриевым облаком. В пользу этой теории говорит и тот факт, что обломки ракет находили рядом с соседней горой Отортен.

Теперь важно выяснить, является найденный Черноусовым вещдок частью той самой ракеты или нет. Сам адвокат настолько уверен, что нашел настоящую улику, что готов добиться ее приобщения к делу даже через президента страны.