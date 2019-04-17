Группу Дятлова погубило ядовитое облако

Найдено очередное объяснение давней загадки

Шестьдесят лет назад при таинственных обстоятельствах в горах Урала погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, однако обстоятельства той трагедии так до сих пор и не раскрыты.

Свою версию событий, которые случились далекой февральской ночью 1959 г., предложил еще один эксперт. По словам кандидата технических наук Анатолия Ярусова, студентов могло погубить ядовитое облако – они скончались от химического отравления диоксидом азота, тяжелых ранений и переохлаждения.

Эксперт считает, что облако диоксида азота могло появиться из-за неудачного запуска ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области или с Байконура. Туристы попали в настоящую химическую атаку – они начали задыхаться, терять зрение, их охватил дикий страх.

"При паническом спуске по обледенелому склону, усеянному торчащими камнями, задыхающиеся и ослепшие туристы падали и при этом получали тяжелые ранения",

– приводит слова Ярусова портал "Русская планета". В итоге ни один из участников группы не выжил.

Когда на место трагедии прибыли поисково-спасательные группы, ядовитое облако уже рассеялось, ведь прошло уже более трех недель. Однако очевидцы отметили, что некоторые молодые елки на границе леса стоят как будто обожженные. Во рту и в дыхательных органах погибших туристов нашли пену, а кожа их имела коричневатый оттенок, что тоже указывает на признаки химического воздействия диоксида азота, подчеркнул эксперт.

