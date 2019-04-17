Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Группу Дятлова погубило ядовитое облако

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Найдено очередное объяснение давней загадки

Шестьдесят лет назад при таинственных обстоятельствах в горах Урала погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, однако обстоятельства той трагедии так до сих пор и не раскрыты. 

Свою версию событий, которые случились далекой февральской ночью 1959 г., предложил еще один эксперт. По словам кандидата технических наук Анатолия Ярусова, студентов могло погубить ядовитое облако – они скончались от химического отравления диоксидом азота, тяжелых ранений и переохлаждения.

Эксперт считает, что облако диоксида азота могло появиться из-за неудачного запуска ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области или с Байконура. Туристы попали в настоящую химическую атаку – они начали задыхаться, терять зрение, их охватил дикий страх. 

"При паническом спуске по обледенелому склону, усеянному торчащими камнями, задыхающиеся и ослепшие туристы падали и при этом получали тяжелые ранения", 

– приводит слова Ярусова портал "Русская планета". В итоге ни один из участников группы не выжил.

Когда на место трагедии прибыли поисково-спасательные группы, ядовитое облако уже рассеялось, ведь прошло уже более трех недель. Однако очевидцы отметили, что некоторые молодые елки на границе леса стоят как будто обожженные. Во рту и в дыхательных органах погибших туристов нашли пену, а кожа их имела коричневатый оттенок, что тоже указывает на признаки химического воздействия диоксида азота, подчеркнул эксперт. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Обман с переходом на "цифру": мошенники ликуют

Россияне сами отдают аферистам деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей