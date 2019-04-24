"Убивали изощренно": раскрыты новые обстоятельства трагедии на перевале Дятлова

ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями

Совместная экспедиция журналистов и сотрудников прокуратуры Свердловской области, проверявшая обстоятельства гибели девяти туристов на перевале Дятлова, поделилась первыми сенсационными выводами.



"Я думаю, что туристы умерли не своей смертью и она наступила от отравления какими-то химическими препаратами", -

приводит сайт "Комсомольская правда" слова телеведущего Андрея Малахова. Он добавил, что поездка на место трагедии произвела на него неизгладимое впечатление:

"Одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в прессе и смотришь какие-то телевизионные программы. И совершенное другое, когда сам идешь по маршруту, который ребята преодолели от палатки до того места, где найдены их трупы".

Телеведущий пришел к выводу, что пробежать босиком по снегу полтора километра от палатки до того места, где были найдены тела погибших, "невозможно ни в каком состоянии".

Версию об отравлении таинственным веществом поддерживает и главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин:

"Мы убедились, что на перевале Дятлова в тот день или в ту ночь... разыгрались какие-то события, не совсем рациональные или совсем нерациональные. Такое впечатление, что туристы обезумели или кто-то из них обезумел".

Он добавил, что издание хочет найти тех, кто в 50-70-е гг. был связан с разного рода медицинскими экспериментами по выживанию в сложных условиях.

"Точно известно, что подобная работа проводилась по линии подготовки космонавтов, спецназовцев", -

отметил Сунгоркин.

В свою очередь, судмедэксперт Эдуард Туманов считает, что туристы на перевале Дятлова не просто погибли – их "убивали как-то неадекватно, изощренно". К такому выводу эксперт пришел, так как на телах участников похода было слишком много разнообразных ран, которые нельзя списать только на удары от падений или на травмы, полученные в бытовой драке.

В ночь на 2 февраля 1959 г. в горах Северного Урала исчезли 9 туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Разрезанную палатку спасатели нашли только через месяц, в радиусе полутора километров от нее лежали 5 замерзших тел. Трупы других участников группы нашли только в мае.

