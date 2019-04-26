Зверское убийство: за группой Дятлова гнались сбежавшие зеки

Вырвавшиеся на свободу заключенные расправились с туристами, чтобы не оставлять свидетелей побега

Причины трагедии, произошедшей 60 лет назад, до сих пор неизвестны, однако многие случайные очевидцы и эксперты выдвигают свои версии. Турист Евгений Куницын вместе со своей командой из 9 человек прошел по маршруту группы Дятлова и сделал неожиданное признание.

По его словам, в 1969 году, спустя 10 лет с момента происшествия на перевале, путешественники, сами того не подозревая, повторили путь дятловцев.

Тот поход группа так и не смогла закончить из-за сложных условий. Однако, возвращаясь обратно, они услышали выстрелы недалеко от места, где когда-то стояла палатка команды Дятлова. Куницын подчеркнул, что стреляли в воздух солдаты. Подойдя к путешественникам, они рассказали, что ищут беглых зеков, передает "Комсомольская Правда".



"Нас обыскали и отправили дальше, предупредив об опасности. Если зеки могли сбежать в 1969-м, за десять лет до этого – могли тем более",

- считает турист.

По его мнению, именно сбежавшие заключенные расправились с группой Дятлова, чтобы не оставить свидетелей их побега.

"Почему об этом не говорят во всеуслышание? Вы представляете, какой был бы скандал, если бы в Союзе стало известно, что девять человек жестоко убили сбежавшие из лагеря заключенные?, – добавил Евгений Куницын.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.