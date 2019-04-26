Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зверское убийство: за группой Дятлова гнались сбежавшие зеки

Фото: www.globallookpress.com
Вырвавшиеся на свободу заключенные расправились с туристами, чтобы не оставлять свидетелей побега

Причины трагедии, произошедшей 60 лет назад, до сих пор неизвестны, однако многие случайные очевидцы и эксперты выдвигают свои версии. Турист Евгений Куницын вместе со своей командой из 9 человек прошел по маршруту группы Дятлова и сделал неожиданное признание.

По его словам, в 1969 году, спустя 10 лет с момента происшествия на перевале, путешественники, сами того не подозревая, повторили путь дятловцев.

Тот поход группа так и не смогла закончить из-за сложных условий. Однако, возвращаясь обратно, они услышали выстрелы недалеко от места, где когда-то стояла палатка команды Дятлова. Куницын подчеркнул, что стреляли в воздух солдаты. Подойдя к путешественникам, они рассказали, что ищут беглых зеков, передает "Комсомольская Правда".

"Нас обыскали и отправили дальше, предупредив об опасности. Если зеки могли сбежать в 1969-м, за десять лет до этого – могли тем более",

- считает турист.

По его мнению, именно сбежавшие заключенные расправились с группой Дятлова, чтобы не оставить свидетелей их побега.

"Почему об этом не говорят во всеуслышание? Вы представляете, какой был бы скандал, если бы в Союзе стало известно, что девять человек жестоко убили сбежавшие из лагеря заключенные?, – добавил Евгений Куницын.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

На Украине нашли способ насолить России

План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей