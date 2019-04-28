"Случилось нечто": группа Дятлова попала в капкан военных

Туристы стали жертвами погодных условий и секретных испытаний

Ответ на вопрос, что случилось с группой Дятлова в 1959 году, пытаются найти многие эксперты. Однако, пока никаких весомых доказательств в пользу одной из версий нет. Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Антон Тихомиров рассказал о причине, которая могла погубить путешественников.

По его словам, с туристами сыграла злую шутку уверенность в своих силах и сложные погодные условия. Он подчеркнул, что люди после длительного похода через лес и реку были сильно утомлены и решили поставить палатку в небезопасном месте.

"Я думаю, что группа была сильно замученной. Ну и ночью произошло нечто … Иногда бывает, что снег даже не сходит, а именно просаживается, при этом сильно шумит, особенно когда оттепель, бывают такие подвижки снега",

– цитирует Тихомирова агентство "Повестка дня".

Эксперт отметил, что Дятлов, услышав шум, приказал всем выбежать из палатки. Это объясняет то, что они оставили все теплые вещи внутри. Полученные травмы он объяснил ударами о камни после лавины.

"Хочу отметить, как правило, все существующие версии не вписываются в общую картину происшествия. И такой версии, которая бы все четко объяснила, на сегодня пока нет", – добавил Тихомиров.

При этом специалист не исключил, что в деле замешаны и военные, так как рядом находились базы. По его словам, группа могла не успеть согласовать маршрут и попала на перевал в неудачное время.

"Тогда можно предположить, что у военных случился форс-мажор", – заключил он.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.