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Неожиданная развязка: в палатке группы Дятлова произошел мощный взрыв

Кадры из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Стечение обстоятельств привело к катастрофе

Версий о гибели группы Дятлова множество, однако специалисты нашли новую причину, из-за которой могли погибнуть туристы. Блогер Сергей Доля получил итоги расследования от анонимных источников.

В документе говорится, что путешественники умерли в результате несчастного случая. По мнению экспертов, в палатке произошел взрыв смеси паров спирта с воздухом. Отмечается, что такой тип взрыва ничего не дробит и не ломает, однако наносит смертельные повреждения внутренним органам человека.

По версии блогера, туристы в течение долгого времени находились на морозе и выкапывали снег для установки палатки. Поэтому, работая в таких условиях, у Дорошенко и Кривонищенко замерзли ноги, передает сайт "Обозреватель".

"Они вынуждены были прибегнуть к старому народному средству, растереть окоченевшие ноги спиртом и возможно немножко принять во внутрь. Так оно и было потому, что на полу валялись следы закуски – корочки от корейки и сухари",

– написал Сергей Доля.

При этом спирт у группы действительно был. По мнению исследователей, его пары скопились на дне палатки. И когда уровень взрывоопасной смеси поднялся до уровня горящих свечей и раздался взрыв. В результате путешественники в спешке побежали подальше от злосчастного места, позабыв о теплых вещах.

Из-за полученных травм они уже с трудом могли передвигаться, поэтому умирали тяжело и мучительно, так и не успев согреться.

"Здесь нет никакой загадки и тайны, а есть обыденный несчастный случай из-за неосторожного обращения со спиртом в плохо вентилируемом замкнутом помещении", – в заключении добавил блогер.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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