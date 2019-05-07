Один из манси спустя годы сознался в убийстве группы Дятлова

Самая кровавая версия гибели туристов близка к тому, чтобы оказаться правдой

Предположение о том, что с тургруппой Дятловой жестоко расправились представители народа манси, жившие рядом с печально известной горой Холатчахль, получило неожиданное подтверждение.

В 2016 году на севере Свердловской области расследовали уголовное дело, в котором фигурировало охотничье ружье. Полиция вышла на его бывшего владельца – пенсионера из Верхотурья Анатолия Степочкина. Следователям всего-то нужно было узнать, кому он его продал, а тот рассказал не только об этом. Он поведал им занимательную историю о том, как сам купил это ружье.

Как пишет "Мой город", дело было зимой 1981 года. Степочкин выпивал с владельцем оружия, и, по его воспоминаниям, собутыльник принялся хвастаться силой своего народа, который хозяйничал в том месте, где погибла группа Дятлова.

"У нас туристы были, они разграбили наше священное место. Когда наши шаманы узнали это, они собрались, с собой охотников взяли, и стали мы за ними следить. Ночью проделали дыру в палатке. Шаманы запустили туда дурман какой-то. А мы с охотниками окружили это все, и когда им там плохо стало, вытащили из палатки и угробили всех",

– привел слова своего собеседника Степочкин.

Следует сказать, что во время первого расследования гибели группы Дятлова в 1959 году версия конфликта с местными жителями считалась одной из рабочих. По делу даже проходили девять подозреваемых. Все они были мужчинами мансийского рода Бахтияровых. Многие на Урале считали, что род Бахтияровых был богат на могущественных шаманов. Впрочем, подозрения с них вскоре были сняты, а еще через некоторое время дело и вовсе было закрыто с формулировкой "Причиной гибели туристов была стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии".

О том, что именно манси расправились с туристами, утверждал житель Урала Алексей Команев, чей отец якобы стал свидетелем их убийства. Этой версии придерживаются и некоторые эксперты, занятые изучением дела.