Осквернили священные места: группу Дятлова убили великаны

Манси предупреждали туристов об этой опасности

Конспирологи озвучили новую версию того, что произошло на Северном Урале 2 февраля 1959-го. Вероятно, туристы нарушили святость мест, за что поплатились своей жизнью.

Группа Дятлова следовала по маршруту, в котором все основные точки являлись священными для местных жителей, например, они заглянули в важную достопримечательность Ушминскую пещеру. Такую версию высказала Татьяна Слинкина в книге "Мансийские оронимы Урала", сообщает портал "Мой город".

Якобы студентов манси предупредили о том, что в тех местах водятся духи-великаны менквы, которые, видимо, остались недовольны тем, что их потревожили.