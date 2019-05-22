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Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Фото: www.globallookpress.com
Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много сил посвятивший разгадке тайны перевала Дятлова, поделился своими сенсационными выводами: оказывается, в деле о пропавших туристах многое было не так, как это представлялось раньше.

Дегтерев весьма скептически отозвался о результатах проверки, начатой Генеральной прокуратурой России и подчеркнул, что ничего нового для него лично в этом не было.

"Оказалось, что даже в марте месяца никто из исследователей не рискнул спуститься вниз по склону. Тем более в носках и без обуви... спуститься вниз можно только переломав себе все ноги. Тем более невозможно было, это сделать в группе людей, как было указано в материалах уголовного дела", –

написал исследователь на своей страничке в Сети. По мнению Валентина, эксперимент прокуратуры "полностью провалился" – ведь в итоге воссоздавать происшествие пришлось в Нижнем Тагиле, на склон горы Белая.

Дегтерев вновь скрупулезно изучил фотографии, хранящиеся в уголовном деле о гибели туристов на перевале, и пришел к выводу, что они были сделаны вовсе не погибшими туристами.

"Фотографии, как приписываемые группе Дятлова, так и бывшие в уголовном деле, были сделаны одними людьми. Сделаны с целью фальсификации места обнаружения палатки", –

подчеркнул Валентин. Он добавил, что эти же фальсификаторы перенесли палатку с того места, где она была найдена, на новое местоположение.

Главный вывод, который делает нижнетагильский исследователь, таков:

"Не было никакой драки на склоне горы. Так как никто-бы не смог там удержаться под гнетом сильного, зимнего ветра. Дятловцы установили палатку в правильном месте, даже развели костер. Вот тут-то на них и было совершенно нападение. Те, кто переносили палатку, попросту, покрыли уголовное преступление" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Таким образом, Дегтерев заинтриговал своих читателей и пообещал чуть позже рассказать об истинных причинах трагедии.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли в Уральских горах в феврале 1959 года. С тех пор тайна перевала Дятлова не дает покоя пытливым умам нескольких поколений исследователей.

Валентина МАЙОРОВА
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