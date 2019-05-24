Испытания ракеты закончились смертью девяти туристов

Тайна гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова уже шесть десятков лет не дает покоя как маститым ученым, так и исследователям-любителям.

Эксперт Вадим Скибинский поделился с "АиФ" своими соображениями на животрепещущую тему. По мнению специалиста, туристы случайно стали свидетелями испытаний ядерной ракеты.

Скибинский напомнил, что в ноябре 1958 г. начал действовать мораторий на ядерные испытания, однако перед советскими военными стояла задача опробовать ракету Р-12. После отмены моратория запуски проходили с площадки в поселке Полярный на Полярном Урале. При этом, по официальной информаации, площадка начала работать в 1962 г., однако эксперт уверен, что они начались намного раньше, потому что такой крупный объект нельзя было так быстро построить сразу после отмены моратория.

Испытания Р-12 имели кодовое название – операция "Роза". Скибинский считает, что именно "Роза" и погубила дятловцев.

По мнению исследователя, туристы отправились в поход не просто так: Дятлов должен был зафиксировать точку и время прохождения ракеты, а затем передать информацию по радио. Семен Золотарев, присоединившийся к студентам в последний момент, работал на спецслужбы, специализируясь на подобных заданиях. Ранее он участвовал в походах на Кавказе, а ведь космодром Капустин Яр находится на юге, напоминает эксперт. Затем Золоторев внезапно оказался на Урале – это очень похоже на спецзадание.

По мнению Скибинского, в ту роковую ночь с ракетой Р-12 произошла авария.

"Двигатели перестали работать, и ракета, где было еще как минимум 15 т азотной кислоты, врезалась в гору. Кислота превратилась в аэрозоль, под воздействие которой попала группа Дятлова", –

утверждает эксперт. Дятловцы получили ожоги легких, мерзкий запах скипидара повис в воздухе, после чего туристы в панике покинули палатку и бросились к оврагу, прочь от места ЧП.

Затем они попытались развести костер, часть группы отправилась к палатке за одеждой, однако вскоре все погибли от ядовитых испарений ракетного топлива.

Скибинский считает, что, когда на место аварии пришли военные, они решили инсценировать драку. Все делалось в страшной спешке, отсюда столь разные и хаотичные раны на телах студентов. Тех дятловцев, которые ушли к палатке, военные не заметили, поэтому у этих туристов травм не было. Затем обломки ракеты собрали, уничтожив следы операции "Роза".

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли в Уральских горах в феврале 1959 года. Точная причина их смерти до сих пор не установлена.







