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Операция "Роза": найдено объяснение страшных травм группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Испытания ракеты закончились смертью девяти туристов

Тайна гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова уже шесть десятков лет не дает покоя как маститым ученым, так и исследователям-любителям.

Эксперт Вадим Скибинский поделился с "АиФ" своими соображениями на животрепещущую тему. По мнению специалиста, туристы случайно стали свидетелями испытаний ядерной ракеты.

Скибинский напомнил, что в ноябре 1958 г. начал действовать мораторий на ядерные испытания, однако перед советскими военными стояла задача опробовать ракету Р-12. После отмены моратория запуски проходили с площадки в поселке Полярный на Полярном Урале. При этом, по официальной информаации, площадка начала работать в 1962 г., однако эксперт уверен, что они начались намного раньше, потому что такой крупный объект нельзя было так быстро построить сразу после отмены моратория.

Испытания Р-12 имели кодовое название – операция "Роза". Скибинский считает, что именно "Роза" и погубила дятловцев.

По мнению исследователя, туристы отправились в поход не просто так: Дятлов должен был зафиксировать точку и время прохождения ракеты, а затем передать информацию по радио. Семен Золотарев, присоединившийся к студентам в последний момент, работал на спецслужбы, специализируясь на подобных заданиях. Ранее он участвовал в походах на Кавказе, а ведь космодром Капустин Яр находится на юге, напоминает эксперт. Затем Золоторев внезапно оказался на Урале – это очень похоже на спецзадание. 

По мнению Скибинского, в ту роковую ночь с ракетой Р-12 произошла авария.

"Двигатели перестали работать, и ракета, где было еще как минимум 15 т азотной кислоты, врезалась в гору. Кислота превратилась в аэрозоль, под воздействие которой попала группа Дятлова", –

утверждает эксперт. Дятловцы получили ожоги легких, мерзкий запах скипидара повис в воздухе, после чего туристы в панике покинули палатку и бросились к оврагу, прочь от места ЧП.

Затем они попытались развести костер, часть группы отправилась к палатке за одеждой, однако вскоре все погибли от ядовитых испарений ракетного топлива.

Скибинский считает, что, когда на место аварии пришли военные, они решили инсценировать драку. Все делалось в страшной спешке, отсюда столь разные и хаотичные раны на телах студентов. Тех дятловцев, которые ушли к палатке, военные не заметили, поэтому у этих туристов травм не было. Затем обломки ракеты собрали, уничтожив следы операции "Роза".

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли в Уральских горах в феврале 1959 года. Точная причина их смерти до сих пор не установлена.



Валентина МАЙОРОВА
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