Убили из-за золота: в деле о перевале Дятлова всплыли неожиданные детали

Трагическая история может повториться вновь

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев добрался в своих изысканиях о тайне перевала Дятлова до поворотного пункта, ранее ускользавшего от внимания других экспертов.

Дегтерев считает, что ему наконец-то удалось установить, что же на самом деле произошло в далекую февральскую ночь в Уральских горах. По мнению дятловеда-любителя, ключ к трагедии находится в показаниях единственного уцелевшего участника похода Юрия Юдина.

"Я нашел в его показаниях очень серьезные недоговоренности, а возможно даже преднамеренную ложь",

– написал Дегтерев на своей страничке в Сети. Валентин напомнил, что Юдин покинул группу Игоря Дятлова 28 января 1959 г. – у туриста заболела нога. Он уехал из поселка на санях вместе с работником по фамилии Валюкявичус. Дегтерев считает, что вместе с Юдиным на санях увезли ценный груз.

"Юра Юдин вывозит из заброшенного поселка золотой самородок (или золотые самородки). Которые туристы (или он сам) случайно нашли в избе, или где-то там еще. Их,довольно давно, спрятали нелегальные старатели из числа местных жителей или зеков. Ямщик помогает это золото реализовать. Тут то и выясняется, что золото было похищено у местных. Юдин в больнице, ему ничего не грозит. Ямщик быстро уезжает, поэтому отвечать ему тоже не пришлось",

– так описывает последовательность событий Дегтерев. А вот оставшиеся в горах туристы стали жертвами нелегальных старателей, которые решили, что студенты украли их золото. Искать убитую группу начали раньше, чем это было объявлено официально, напоминает Валентин. По его мнению, так случилось из-за того, что в милиции получили информацию о группе туристов, нашедшей в тайге золото.

"В тайге все замешано на золоте, деньгах и пушнине. Так было всегда. Так есть и сегодня. Поэтому вам еще долго будут рассказывать сказки, но никто и словом не обмолвится о том, что там случилось на самом деле",

– резюмировал Дегтерев (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

