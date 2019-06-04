"Пилот в скафандре": в деле группы Дятлова появилось странное фото

Свежие факты подтверждают теорию инопланетного вмешательства

Исследователь Валентин Дегтярев, который поставил для себя цель докопаться до истины в загадочной трагедии группы Дятлова, нашел новое доказательство инопланетного вмешательства в эту историю. Любопытную фотографию он обнаружил в архиве с посмертными снимками участников экспедиции.

Правда, странность, о которой речь пойдет ниже, он заметил не сразу. Над уликой пришлось потрудиться – применить к снимку фильтр.

После обработки Дегтярев, сам того не ожидая, раскопал шокирующие факты.

"На фото кабина какого-то аппарата и пилот в скафандре. Не землянин, это абсолютно точно",

– поделился исследователь в своем блоге, предположив, что у российских скептиков его наблюдение вызовет настоящую истерику.

Конспиролог не сомневается, что "кто-то был на борту НЛО и сделал этот снимок". Однако автора фото давно нет среди живых, поэтому расспросить его не получится.

Впрочем, версия о том, что в произошедшем замешаны пришельцы, не раз была озвучена. Так, в середине марта участник поисковой операции уверял, что ему вовсе не почудились в небе огненные шары непонятного происхождения.

Тайна перевала, который назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции, – мучает неравнодушных в течение 60 лет. Напомним, туристам предстояло подняться на высоту в 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. девять человек во главе с наставником погибли при загадочных обстоятельствах.