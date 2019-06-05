"Задыхались": основная версия гибели группы Дятлова развалилась из-за странной детали

В предположении о сходе лавины нашлись слабые места

Эксперты продолжают спорить о том, что произошло 2 февраля 1959 г. на Северном Урале, когда девять туристов группы Дятлова погибли при таинственных обстоятельствах. Доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, гляциолог Виктор Поповнин заявил, что убить студентов мог сошедший с горы снег, но одна деталь не дает ему покоя.

По словам эксперта, Генпрокуратура, которая вновь занялась этим делом, пока склоняется к версии схода лавины, что в этих горах возможно, несмотря на их небольшую высоту. И, хотя на кадрах следствия видно, что палатка не находилась под снегом, Поповнин отмечает, что снежный поток просто повернул в сторону, задев лишь часть убежища лыжников.

Однако лавина напугала группу Дятлова. Вероятно, они от страха разрезали палатку и выбежали из нее, задыхаясь от снежной пыли.

"Ребята в такой ситуации должны были действовать быстро, импульсивно, может быть, это было что-то сродни панике",

– цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Гляциолог также добавил, что якобы странная деталь, связанная с тем, что предметы в палатке лежали ровно, таковой не является. Ведь снег, упав сверху на часть тента, просто придавил все вещи. В такой ситуации те, кто не пострадал, вытаскивали из палатки друзей, получивших от тяжести снега травмы. Однако подтвердить эту теорию могут лишь доказательства, которых пока нет.

Именно поэтому Поповнин, рассуждая об этой версии, обратил внимание на одну странность в поведении дятловцев. Он не понимает, почему достаточно опытная группа лыжников действовала в состоянии аффекта. Да и вообще, разбила лагерь в самом очевидно неудачном месте.

"Пласт сдвинулся, накрыл палатку и остановился. Все, палатка уже завалена. Можно и не убегать от нее. Другое дело, что они могли предположить, что за одной лавиной пойдет вторая. И в этом есть резон, потому что очень часто сход лавины провоцирует сход соседнего пласта", – сказал гляциолог.

При этом судебно-медицинский эксперт, врач Эдуард Туманов считает, что травмы студенты, скорее всего, получили не в палатке, а уже в другом месте.