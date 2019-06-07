Вокруг дела о перевале Дятлова разразился постельный скандал

На трагедии мечтают заработать ушлые предприниматели

В Екатеринбурге неизвестные бизнесмены хотят продавать постельное белье с изображением туристов из группы Дятлова, которые в феврале 1959 г. погибли страшной смертью при не выясненных до сих пор обстоятельствах на Северном Урале. Этот факт возмутил журналистов.

Спецкора издания "Комсомольская правда" Наталью Варсегову особенно задел тот факт, что на пододеяльнике серо-болотного цвета лыжники поднимаются в гору навстречу своей гибели. А фото комплекта быстро распространяются по Сети. Автор спросила, осталась ли совесть у создателей такого бизнеса.

Родственникам погибших сотрудники правоохранительных органов СССР не стали объяснять, как студенты получили те жуткие травмы, об источнике которых эксперты спорят до сих пор. Им просто сказали, что произошел несчастный случай.

"Разумеется, разработчики столь оригинальной идеи утверждают, что они не хотят пиариться на крови. Мол, такой цели перед ними не стоит. И тут же называют трагедию с группой Дятлова вкусной уральской историей. Ну какой вкус может быть у дятловской трагедии, если это жуткая смерть, кровь и изувеченные тела погибших?"

– негодует журналистка.

Она считает, что предприниматели как раз наоборот хотят пропиариться на крови и горе родных группы Дятлова, заработав тем самым денег. Правда, Варсегова не представляет, кто захочет купить такой комплект.

Возможно, покупателями станут те люди, которые ничего не слышали о трагедии, а таких почти не осталось в стране. Приобрести такую вещь, вероятно, захотят хладнокровные циники. Впрочем, спать на такой постели вряд ли можно спокойно, считает журналистка.

"В интересное время мы живем, когда приходится постоянно объяснять, что нельзя глумиться над памятью, над трагедией", - подытожила автор, отметив, что наверняка с родственниками студентов этот вопрос не согласовывали предприниматели, которые потеряли, по ее мнению, стыд.

К слову, сейчас основной версией гибели группы Дятлова у Генпрокуратуры, возобновившей расследование, является сход лавины. При этом некоторые специалисты указывают на странное поведение лыжников, что только запутывает дело.