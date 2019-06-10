Выворачивало наизнанку: появилась новая версия смерти дятловцев

Эксперт дал неожиданое объяснение случившемуся 60 лет назад

Игорь Мехеда, много лет занимающий магическими практиками, считает, что гибель группы Дятлова в далеком 1959 г. была вызвана мистическими причинами.

По его мнению, перевал Дятлова – одно из мест силы на Земле, а погибли студенты из-за шаманских практик. Побывать в этом месте уральских гор – значит сдавать своего рода экзамен, подчеркивает эксперт-эзотерик. Туристы должны были пройти испытание на предмет внутренней чистоты и зрелости. То, что группа погибла, свидетельствует о неподготовленности ее участников, добавил Мехеда.

Сдать "шаманский экзамен" могут только сильные и совершенные внутри личности. В противном случае, людей буквально вывернет наизнанку.

Мехеда отметил, что случившаяся 60 лет назад трагедия очень напоминает события, которые происходили после Второй мировой войны в Мертвых горах на озере Топлиц в Австрии.

Тогда мистическая нацистская организация "Аненербе" изучала это аномальное место и ставила там зловещие эксперименты, заманивая в горы людей, ищущих золото Третьего рейха. Тогда в Австрии погибли немало кладоискателей, напомнил маг.

По мнению Мехеды, и озеро Топлиц, и перевал Дятлова – места силы. Дятловцы не смогли достойно пройти выпавшее им на долю испытание и покончили жизнь самоубийством, заявил эксперт в эфире ТВЦ.

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли в горах Урала в феврале 1959 года. С тех пор разгадка этой трагедии волнует лучшие умы, предложившие множество версий, объясняющих тайну.

Как сообщает URA.RU, постановщикам мини-сериала "Чернобыль", который буквально взорвал мир, став популярнее "Игры престолов" предложили снять серии про перевал Дятлова. Каждая серия могла бы быть посвящена той или иной версии гибели дятловцев, полагают россияне.