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Никакой мистики: группу Дятлова насмерть затоптали звери

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Туристы стали жертвами испугавшихся животных

Тайна, разгадать которую не получается на протяжении 60 лет, обросла множеством слухов и легенд. В день загадочной гибели туристы группы Дятлова резко изменили маршрут. Возможно, их остановило препятствие в низине, когда они шли к подножию горы Отортен.

Затем в их планы внесла коррективы погода, и дятловцы решили сделать привал. Стоянку разместили на склоне горы Холатчахль. Был тридцатиградусный мороз, такие же цифры говорили о силе ветра. 

В небе показалась ракета – это факт. Ее пуск зафиксирован в Справочнике Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), пишет портал "Похвистнево-Информ". 

Дежуривший турист не удержался и сфотографировал вспыхнувший в воздухе огонек. Но кадр засветился. Именно его впоследствии принимали за некую странность. 

Грохот от запуска ракеты напугал табун оленей, который пасся неподалеку от остановки группы. Парнокопытные рванулись с места, сбивая все на своем пути, поскольку сквозь пургу трудно было рассмотреть препятствия даже на расстоянии вытянутой руки.

Так, животные, вес который порядка трехсот килограммов, не замечают палатку дятловцев и наносят им смертельные удары. Спасшиеся несут жертв на руках, но по пути замерзают. Таким образом, загадка одного из самых мистических происшествий XX полностью разгадана, считают журналисты. Хотя в этой теории пока существует множество пробелов.

Напомним, туристам предстояло подняться на высоту в 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. Девять человек во главе с наставником погибли в ночь на 2 февраля 1959 г. 

Ксения АНДРЕЕВА
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