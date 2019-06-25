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"Вымывали две недели": причина гибели группы Дятлова кроется в одежде

Фото: www.globallookpress.com
Радиологическую экспертизу специально вычеркнули из дела

Прокурор Павлодарской области Лев Иванов, который вел дело о смерти группы Дятлова, скрупулезно занимался расследованием и даже провел радиологическую экспертизу. Именно результаты этого анализа должны дать ответ на вопрос, что привело к трагедии, произошедшей в феврале 1959 г. на Северном Урале. В этом уверена Людмила Владимировна Мельник, которая когда-то работала под руководством Иванова.

Бывший старший прокурор Павлодарской области проанализировала все документы дела о гибели туристов и особое внимание обратила на то, что секретарь обкома в какой-то момент запретил дальше расследовать эту историю, веля опечатать дело. В черновике постановления о прекращении дела наблюдательного производства говорится о том, что Иванов нашел радиацию на одежде лыжников и привел данные анализа. Вот только результатов экспертизы в чистовике нет. По мнению Мельник, информацию вычеркнул "кто-то из начальства".

А ведь эксперты, по словам россиянки, вымывали радиацию с вещей в течение двух недель. При этом показатели, как рассказывал Иванов в своей статье "Тайна огненных шаров", все равно были очень высокими. 

"Вот она, вся загадка. В этой радиации. Если понять, откуда она взялась, можно и разрезы на палатке объяснить, и травмы",

сообщила Мельник изданию "Комсомольская правда".

Есть еще несколько деталей в деле, которые друг с другом не соотносятся. Однако, как считает бывший прокурор, вся эта информация не на столько значительна, как радиологическая экспертиза. Впрочем, чем могли являться огненные шары, о которых также писал Иванов, Мельник не знает.

Группа Дятлова, по одной из версий конспирологов, погибла от упавшей поблизости ракеты и ударной волны от нее.

Полина ИВАНОВА
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