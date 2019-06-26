Лавина ни при чем: тайну перевала Дятлова помогло раскрыть странное свечение

Психоз у туристов начался из-за ракеты

С того момента, как 9 студентов под руководством Игоря Дятлова пропали в походе на Урале, прошло уже 60 лет. Однако и сейчас эксперты спорят о том, что случилось в ту далекую зимнюю ночь. Все больше специалистов склоняются к тому, что туристы погибли не из-за природных явлений.

Участник поисковой экспедиции, искавший группу Дятлова в феврале – марте 1959 г., мастер спорта Владислав Карелин считает, что трагедию вызвало мощное техногенное воздействие.

"Во время похода мы ночью увидели светлое пятно над верхушками сосен. Решили, что это метеор. Но когда через несколько лет был запуск с Байконура, картинка была такая же. А 31 марта поисковики видели такое же явление, оказалось, что в феврале и в марте были закуски с Байконура, также 2 февраля 1959 г. с Капустина Яра был запуск аварийной ракеты", -

приводит слова Карелина сайт "Комсомольская правда".

Он добавил, что закрытые сведения о запуске тех ракет могли сохраниться в архивах, сообщает URA.RU.

При этом адвокат Евгений Черноусов, работавший в советские времена в свердловском милицейском Главке, уверен, что при расследовании трагедии, случившейся с туристами, многое было сделано неправильно.

"Мы требуем возбуждения уголовного дела. Следственный комитет имеет полномочия для этого. Проведите расследование, как положено: соберите доказательства, тогда мы получим правильные результаты", –

подчеркнул Черноусов.

Не исключает техногенной версии объяснения катастрофы и известный уральский путешественник, мастер спорта СССР по альпинизму Владимир Рыкшин.

По мнению альпиниста, сход лавины просто не мог бы вызвать психоза у туристов.

"Надо быть полным идиотом, чтобы выскочить из палатки и бежать вниз. Что вызвало психоз? У нас был схожий случай у вулкана на Курилах: там случился выброс сероводорода, мы бежали вниз, но не могли бежать. Может, и тут что-то подобное было", –

объясняет эксперт.

По мнению Рыкшина, над студентами могла пролететь ракета, и радиоактивный выхлоп вызвал у них помутнение сознания. В те времена запуск ракет был достаточно обычным явлением, в тайге до сих пор находят их обломки, добавил альпинист.

Девять туристов пропали на Северном Урале в феврале 1959 года. Спасатели нашли их разрезанную палатку только через месяц, в радиусе полутора километров от нее лежали 5 тел. Останки других участников группы обнаружили только в мае. Почти все туристы были полураздеты и разуты, их тела были обезображены травмами. Причина трагедии не выяснена до сих пор.

