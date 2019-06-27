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Ослепленные и переломанные: группу Дятлова похоронила ледяная плита

Фото: www.globallookpress.com
Туристы стали жертвами непогоды и случайных факторов

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в очередной раз предложил свою версию, объясняющую таинственную гибель туристов в Уральских горах. Он считает, что те, кто пытались найти ответ на загадку перевала Дятлова, 60 лет подряд не замечали правды, которая была у всех на виду.  Палатку студентов стащило вниз не лавиной, а сорвавшимся снежным настом – настоящей ледяной плитой. При этом сход снега спровоцировали не туристы, а сильный ураганный ветер и резкая смена температуры. 

В подтверждение своих слов Дегтерев ссылается на фотографию, на которой запечатлен склон горы, оголившийся после схода снеговой волны. В других местах снег остался нетронутым, подчеркивает исследователь. Затем снег остановился – плита наста зацепилась за камни, которых в тех местах очень много. 

По мнению Дегтерева, легко можно объяснить и травмы туристов, а также их слепоту.

"Думаю, что слепота у туристов была... От действия метилового спирта, который вполне мог быть у ребят во фляжках. До ожога сетчатки глаза снегом",-

написал Дегтерев на своей страничке в Сети. Ну а травмы туристы получили, побежав вниз по склону, а также из-за того, что попали под сход наста:

"Снег, какое-то время, тащил их вниз, сдавливая им ребра и ломая кости. Все остальное: ожоги, обморожения, черепно-мозговые травмы они получили уже внизу у кедра. Пытаясь там бороться за выживание, возможно (это только предположение) уже с друг другом", - 

добавил Дегтерев.

Следы радиации на одежде туристов Валентин объясняет тем, что радиоактивной была вода в ручье, рядом с которым нашли тела. Он считает, что заражение было связано с выбросами при испытании ядерного оружия на Новой Земле.

То, что найденные трупы были без глаз и языков, было связано с тем, что тела сильно повредила вода и погрызли мыши. 

"Таким образом, в данной истории нет никакой загадки, она достаточно банальная", - 

подытожил Дегтерев и тут же напомнил, что причина появления огненных шаров, о которых упоминал следователь, до сих пор не найдена (орфография и пунктуация оригинала сохранены). 

Фоторепортаж
Группу Дятлова погубило ядовитое облако
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
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Валентина МАЙОРОВА
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