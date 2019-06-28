Вот это поворот: найдены неизвестные снимки группы Дятлова

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Любопытную информацию о погибших лыжниках рассекретили в Сети.
Исследователь Валентин Дегтерев внезапно обнаружил, что редкие снимки дятловцев, смерть которых по сей день занимает умы экспертов, все это время были у него прямо под носом.
Валентин поделился сенсационной новостью: оказывается, его отец лично знал студентов, которые отправились зимой 1959 г. в тот роковой поход.
"Мой отец – Вадим Дегтерев рассказывал мне, что был знаком с погибшими туристами... Говорил, что в альбоме есть их совместная фотография. Но я так никогда ее и не находил", -
написал Дегтерев на своей страничке в Сети и опубликовал пару снимков из семейного альбома.
По словам нижнетагильца, фото были сделаны в 1958 г. или чуть раньше.
"На них группа молодых людей катается на лыжах в парке. Среди них я увидел своего отца, Юрия Дорошенко и Людмилу Дубинину. Значит с ними он был, действительно, знаком", -
отметил Валентин.
Эксперт добавил, что Вадим Дегтерев был немного моложе дятловцев, однако так же, как и они, увлекался лыжами и туризмом.
Более того, отец рассказывал Дегтереву о знакомстве с погибшими туристами, однако сын в тот момент, по-видимому, не увлекался разгадкой тайны перевала Дятлова.
"Тогда я не обратил никакого внимания на все это. И напрасно… Отца не стало в 2006 году", -
сокрушенно поведал Валентин.
Кто знает, какие еще подробности сможет вспомнить исследователь-любитель. Ясно одно: впереди еще много открытий, связанных с разгадкой одной из самых мрачных тайн ХХ века.
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