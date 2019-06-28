Вот это поворот: найдены неизвестные снимки группы Дятлова

Новые фото позволили взглянуть на старую тайну с неожиданной стороны

Любопытную информацию о погибших лыжниках рассекретили в Сети.

Исследователь Валентин Дегтерев внезапно обнаружил, что редкие снимки дятловцев, смерть которых по сей день занимает умы экспертов, все это время были у него прямо под носом.

Валентин поделился сенсационной новостью: оказывается, его отец лично знал студентов, которые отправились зимой 1959 г. в тот роковой поход.

"Мой отец – Вадим Дегтерев рассказывал мне, что был знаком с погибшими туристами... Говорил, что в альбоме есть их совместная фотография. Но я так никогда ее и не находил", -

написал Дегтерев на своей страничке в Сети и опубликовал пару снимков из семейного альбома.

По словам нижнетагильца, фото были сделаны в 1958 г. или чуть раньше.

"На них группа молодых людей катается на лыжах в парке. Среди них я увидел своего отца, Юрия Дорошенко и Людмилу Дубинину. Значит с ними он был, действительно, знаком", -

отметил Валентин.

Эксперт добавил, что Вадим Дегтерев был немного моложе дятловцев, однако так же, как и они, увлекался лыжами и туризмом.

Более того, отец рассказывал Дегтереву о знакомстве с погибшими туристами, однако сын в тот момент, по-видимому, не увлекался разгадкой тайны перевала Дятлова.

"Тогда я не обратил никакого внимания на все это. И напрасно… Отца не стало в 2006 году", -

сокрушенно поведал Валентин.

Кто знает, какие еще подробности сможет вспомнить исследователь-любитель. Ясно одно: впереди еще много открытий, связанных с разгадкой одной из самых мрачных тайн ХХ века.