Улики уничтожили: гибель дятловцев останется тайной навсегда

Убийство туристов невозможно доказать

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много лет посвятивший разгадке тайны перевала Дятлова, назвал "идиотизмом" обращение в следственный комитет России родственников уральских туристов, погибших в далеком 1959 году. По мнению Дегтерева, все улики, которые позволили бы раскрыть резонансное дело, давным-давно исчезли.

Ранее сообщалось, что близкие трех из девяти умерших на Урале студентов совместно с членами Фонда памяти группы Дятлова и Русского географического общества обратились в ведомство с требованием повторного расследования трагедии. Они считают, что в свое время дело не было расследовано должным образом.



"Шестьдесят лет прошло, никто никогда не установит истину. У нас всего лишь версии, надо документы, а документов нет ни у кого. Я довольно долго этим занимался, этих документов вообще нигде нет. Если они и были, то они уже уничтожены", -

сказал Дегтерев в комментарии "Федерал Пресс".

При этом Валентин считает, что туристы были убиты, однако подчеркивает, что доказать его мнение невозможно.

В феврале 1959 г. на Северном Урале пропали 9 туристов под руководством Игоря Дятлова. Спасатели нашли их разрезанную палатку месяц спустя, в радиусе полутора километров от нее лежали 5 трупов. Тела других участников группы обнаружили лишь в мае. Почти все туристы были полураздеты и разуты, их тела были обезображены страшными травмами. Причина трагедии не выяснена до сих пор.

