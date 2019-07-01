Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Улики уничтожили: гибель дятловцев останется тайной навсегда

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Убийство туристов невозможно доказать

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много лет посвятивший разгадке тайны перевала Дятлова, назвал "идиотизмом" обращение в следственный комитет России родственников уральских туристов, погибших в далеком 1959 году. По мнению Дегтерева, все улики, которые позволили бы раскрыть резонансное дело, давным-давно исчезли.

Ранее сообщалось, что близкие трех из девяти умерших на Урале студентов совместно с членами Фонда памяти группы Дятлова и Русского географического общества обратились в ведомство с требованием повторного расследования трагедии. Они считают, что в свое время дело не было расследовано должным образом.

"Шестьдесят лет прошло, никто никогда не установит истину. У нас всего лишь версии, надо документы, а документов нет ни у кого. Я довольно долго этим занимался, этих документов вообще нигде нет. Если они и были, то они уже уничтожены", - 

сказал Дегтерев в комментарии "Федерал Пресс".

При этом Валентин считает, что туристы были убиты, однако подчеркивает, что доказать его мнение невозможно.

В феврале 1959 г. на Северном Урале пропали 9 туристов под руководством Игоря Дятлова. Спасатели нашли их разрезанную палатку месяц спустя, в радиусе полутора километров от нее лежали 5 трупов. Тела других участников группы обнаружили лишь в мае. Почти все туристы были полураздеты и разуты, их тела были обезображены страшными травмами. Причина трагедии не выяснена до сих пор. 

Фоторепортаж
Документы о тайне перевала Дятлова загадочно исчезли
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей