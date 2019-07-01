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"Сжигали ногу": всплыла страшная правда о пытках группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Туристы не могли погибнуть от лавины

Руководитель группы туристов Игорь Дятлов защищался от напавших на него людей и перед смертью получил порез. Такое мнение высказал  судебный эксперт Эдуард Туманов.

Он заявил, что студенты были связаны веревками или скованы наручниками. О том, что туристов пытали, по мнению эксперта, говорит и тот факт, что на теле погибших были обнаружены ожоги.

"Ему просто головней сжигали методично ногу", - 

объяснил Туманов 1 июля в эфире программы "На самом деле" на Первом канале. Судебный эксперт посвятил много времени расследованию загадочной гибели группы туристов на Северном Урале и побывал на месте их гибели в составе специальной экспедиции.

Когда ведущий программы Дмитрий Шепелев спросил, может ли быть такое, что перед смертью на Дятлова напали с ножом, он попытался обороняться и получил порез, Туманов согласился с этим.

О том, что Дятлов оборонялся, свидетельствует еще ряд признаков: на "костяшках" кулаков у него нашли кровоизлияния.

"Это значит, он ударял по чему-то. Руками, сжатыми в кулак", –

считает Туманов.

Он добавил, что туристы не могли погибнуть от лавины, так как тогда характер повреждений был бы совсем другим.

Группа Дятлова, в составе которой были 9 студентов, пропала в Уральских горах в феврале 1959 года. Пять тел спасатели нашли месяц спустя, трупы других участников группы обнаружили только в мае. Почти все туристы были полураздеты и разуты, их останки были обезображены. Причина трагедии не выяснена до сих пор.


Фоторепортаж
На перевале Дятлова нашли детали ракеты
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Валентина МАЙОРОВА
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