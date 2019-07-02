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"Спать приготовились": трупы дятловцев привезли в морг без обуви

Фото: www.globallookpress.com
Тайна перевала близится к разгадке

В мистической истории, которая не дает покоя уже более 60 лет, всплыли неожиданные подробности. Они доказывают, что туристов было больше, чем 9, о чем, впрочем, не раз заявляли эксперты.  

Так, по крайне мере, утверждает Зоя Сафина, которая в том злополучном феврале 1959 года работала санитаркой. Она видела из окна, как в местный морг доставили тела дятловцев.

"Пять человек, две девочки и 3 мальчика. Не знаю, кем они были, но на девушках платочек был. В носочках без обуви. Как спать приготовились они",

поведала женщина в студии программы "На самом деле".

Действительно, в группе было две девушки – Зина Колмогорова и Люда Дубинина. Однако тело последней удалось обнаружить лишь в мае, уточняет "Царьград". 

Также в гости и эксперты бурно обсуждали одну из последних версий, которая гласит, что туристов перед смертью могли пытать

Напомним, туристам предстояло подняться на высоту в 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. Девять человек во главе с наставником погибли в ночь на 2 февраля 1959 года.  

Ксения АНДРЕЕВА
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