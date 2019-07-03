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Охотники с собаками: в деле группы Дятлова вспыли новые подробности

Фото: www.globallookpress.com
Найден ключ к странным знакам на деревьях

Мансийцы не виновны в гибели туристов группы Дятлова, убежден представитель малочисленного народа России Валерий Анямов. Свою уверенность он объяснил тем, что в тех местах, где проходила экспедиция, нечем было поживиться. Так что охотников там быть не могло.

Об этом Анямов заявил в программе "На самом деле". Гость телешоу также нашел ключ к таинственным знакам на деревьях, по-мансийски истолковав их. По его словам, черточки и другие закорючки имеют свой смысл. 

"Видите три черточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак – родовой, то есть это были мои родственники – Анямовы. Три черточки внизу – это три собаки, которые были с охотниками",

– заверил Анямов. 

Напомним, еще весной единственный свидетель Вениамин рассказывал, что подвел группу к жилищу манси, где гостей встретил некий Андрей. Именно он, по словам пенсионера убил туристов, так как те не поделились с ним деньгами и спиртом.

По другой версии, дятловцы наткнулись на нелегальных старателей, которые, испугавшись расстрела за золотодобычу, расправились с невольными свидетелями. Об этом было известно властям, которые специально запутали дело, чтобы не ссориться с мансийцами.

Тайна перевала, который назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции, мучает неравнодушных уже более 60 лет. Напомним, туристам предстояло подняться на высоту в 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. 9 дятловцев во главе с наставником погибли при загадочных обстоятельствах. Бытует также мнение, что участников похода было больше

Ксения АНДРЕЕВА
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