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"Не трепаться": на группу Дятлова напали профессиональные убийцы

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
В тайне перевала появились новые подробности, которые приближают запутанную историю к разгадке

Дятловцев убрали с маршрута намеренно, заявил одногруппник руководителя экспедиции Игоря Дятлова Владимир Аскинадзи. Он уверен, что зверски расправились с туристами наемные убийцы, что называется, со знанием дела. Правда, их мотивы непонятны мужчине.  

"Травмы, которые объяснимы только сознательным убийством. Дятлова убили люди, военные люди, которые умеют убивать. Зачем – не знаю. Но убивали умело",

рассказал Владимир Михайлович в телешоу "На самом деле".

В студии он вспомнил, что партком попросил его не говорить лишнего, то есть "не трепаться" по поводу неких установленных фактов. Впрочем, ничего сверхсекретного в них и не было, пояснил Аскинадзи, отметив также, что ему известен боевой прием, с помощью которого противнику обеспечен перелом сразу десяти ребер. По словам гостя программы, о существовании универсального удала он узнал "шепотом".

Ранее говорилось о том, что найден ключ к странным знакам на деревьях. 

Напомним, девять туристов группы Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года. По некоторым данным, участников похода было больше. По одной из версий, их насмерть затоптали звери

Ксения АНДРЕЕВА
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