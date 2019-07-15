Догнали и убили: группа Дятлова стала жертвой тайного сговора

Смерть туристов была предопределена заранее

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, тщательно изучивший малейшие детали, относящиеся к трагической гибели туристов на перевале Дятлова, похоже, нашел новое объяснение свершившемуся 60 лет назад.

На своей страничке в Сети Дегтерев заявил, что нашел на страницах дневника Юрия Юдина некий документ, который позволяет пролить свет на причины внезапной смерти студентов. Юрий Юдин вышел в поход вместе с товарищами, однако вынужден был из-за болезни вернуться в Ивдель. Так он стал единственным оставшимся в живых участником группы Дятлова.

По мнению Дегтерева, вина за гибель туристов лежит на начальнике первого лесоучастка Энерголескомбината Георгии Р. Якобы тот систематически присваивал деньги, которые должна была получать одна из работниц участка. Женщина попросила Юдина подать жалобу в Ивделе, однако тот позабыл сделать это. Сначала студент болел, а потом был занят поисками товарищей. Между тем эта просьба имела роковые последствия.

"Р. узнал, что студентам отдали жалобу на него. Так как во времена СССР за такое строго карали, то его жизнь и карьера оказались в серьезной опасности", –

объяснил Дегтерев.

Валентин считает, что так как начальник участка был в сговоре с незаконно промышлявшими манси, кто-то из местных жителей догнал группу и жестко всех убил. При этом компрометирующего документа не нашли, так как жалоба была у Юдина.

"Следователи подогнали все под несчастный случай и закрыли дело навсегда", –

подытожил Дегтерев (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Группа Дятлова, в состав которой входили 9 студентов, пропала в Уральских горах в феврале 1959 года. Пять трупов спасатели нашли месяц спустя, тела других участников группы - только в мае. Почти все туристы были полураздеты и разуты, их останки были обезображены. Причина трагедии не ясна до сих пор.