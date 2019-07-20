Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Что на самом деле случилось с туристами из группы Дятлова, до сих пор остается неизвестным. Конспирологи и исследователи выдвигают все новые версии, однако единого мнения на сегодняшний день не существует. Новая версия гибели дятловцев выбивается из ряда ранее озвученных.

Участники группы могли умереть из-за редкой болезни. Англичане называют ее "полярной истерией", а народы Севера, которым она давно известна, окрестили "зовом Полярной звезды", "мерячкой" и "шаманским насылом". Об этом рассказал житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин.

Из-за странной болезни люди ведут себя неадекватно. У них появляются галлюцинации: они слышат голоса и видят ангелов, кроме того, могут вести себя, словно зомби. Целая группа может совершать одинаковые действия – словно в массовом психозе. Причиной называют космическое излучение, особенно сильное у полюсов.

Под его влиянием люди совершают странные поступки – срывают одежду, не чувствуют боли и холода.

"Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей",

– отмечает автор гипотезы в письме редакции Ura.ru.

Когда наваждение уходит, человек абсолютно ничего не помнит. При этом Мехоношин не отрицает, что к трагедии на перевале Дятлова могли привести и другие факторы – снежная лавина или ураган. Покинувшие палатку практически раздетыми туристы могли замерзнуть насмерть. Возможно, очнувшись вдалеке от укрытия дятловцы испытывали нечеловеческий ужас, но спастись уже не могли.

Версию прокомментировали эксперты. Перевал, конечно, всего лишь на Северном Урале, а не за Полярным кругом, отметил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцеви. Но место при этом, как ни крути, аномальное. Поэтому к мнению Мехоношина стоит прислушаться, заявил исследователь.

Ранее судебный эксперт рассказал, что группу Дятлова могли пытать перед смертью.