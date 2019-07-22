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"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Фото: www.globallookpress.com
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Морозная ночь выдалась "дятловцам, уверен уральский исследователь Валентин Дегтярев. Лютый холод в местах перевала сопровождался несильным ветром и небольшим снегом, следовательно, никакого урагана не было, заключил любопытный эксперт после изучения сводок о погоде метеостанции Бурматово. От нее до перевала всего 70 км, что говорит о точности прогноза.   

Согласно ему, температура в районе привала туристов Дятлова приближалась к 30 градусам с отрицательной отметкой. Если говорить точнее, то 28,8. Сила ветра составляла в ту злополучную ночь не больше 6 м/с.

Документы, отметил дотошный россиянин, давно уничтожены, поскольку содержат опровержение официальной версии.  При этом Дегтярев не сообщает, каким образом исчезнувшие данные попали к нему в руки.

"На начало февраля толщина снежного покрова была 26 см. Остальное выпало после предположительной даты смерти туристов.  И как видно всем, никакого урагана там не было. Все это была ложь следователя прикрывающего, этим самым, махровую уголовщину",

- резюмировал Дягтерев в тексте на платформе для социальной журналистики "Конт".

Напомним, ранее в редакцию "URA.RU" поступило письмо, в котором говорилось, что "дятловцев" могла сгубить редкая болезнь. По мнению автора гипотезы, туристы стали заложниками "полярной истерии".

Ксения АНДРЕЕВА
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