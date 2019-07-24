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Переодетые солдаты: в Сеть попали неизвестные фото группы Дятлова

Фото: www.globallookpress.com
В деле о гибели туристов всплыла еще одна загадка

На снимок конца февраля 1959 года с подозрительным военнослужащим наткнулся в своем архиве один из самых неравнодушных к трагедии дятловцев Валентин Дегтярев. На фото солдат одет не по форме. Он был в "экипировке" манси, что натолкнуло наблюдательного исследователя на определенные выводы.

"Если солдаты так легко нарушают форму одежды, то кто же тогда напал на туристов? По одной из версий на них напали местные жители. А может это были переодетые солдаты? То, что такое возможно доказывает эта фотография",

предположил в своем блоге Дегтярев, пояснил, что, скачав фотографии пару лет назад, благополучно забыл о них. Хотя пленка засвидетельствовала любопытные моменты.

На одном из снимков, многие из которых никто, кроме конспиролога, не видел еще, он заметил загадочные столбы света. Они, словно кинжалы, проникают в гущу леса. При этом брак пленки исследователь полностью исключает.

Есть в фотоархиве Дегтярева и другие интересные экземпляры. Однако, как отмечает он, новые детали делают загадочную историю еще более запутанной.

"Как и положено настоящей тайне", - заключил эксперт. 

Напомним, ранее он раскрыл ложь о погодных условиях в ночь трагедии, которая пришлась на 2 февраля 1959 года. туристы группы Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах. По некоторым данным, участников похода было больше девяти. По одной из версий, их насмерть затоптали звери.

Ксения АНДРЕЕВА
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