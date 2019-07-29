Всплыла связь гибели дятловцев с падением челябинского метеорита

События 2013 года помогли раскрыть тайну

Новая версия загадочной смерти туристов группы Дятлова никак не связана с посланниками с Нибиру. Однако также имеет космическую подоплеку.

Участников экспедиции мог покалечить упавший метеорит, пишет портал "Похвистнево-Информ". Предположительно, небесное тело упало в местное озеро Отортен, что, в свою очередь, спровоцировало взрывную волну. Отсюда – обожженные с одной стороны деревья.

При этом дятловцы, скорее всего, повыскакивали из палаток. Одни, говорится в материале, – погибли на месте, другие – замерзли, получив серьезные травмы. На данную мысль автора натолкнули огненные шары на фотографиях туристов. Происхождение странных вспышек до сих пор доподлинно неизвестно.

Также он вспомнил о событиях февраля 2013 года. Тогда неподалеку от Челябинска упал метеорит, результатом чего стали выбитые в домах стекла. Между тем, подсчитали журналисты, с 1950 по 1959 год, когда погибли подопечные Дятлова, из космоса прилетело более 60 объектов.