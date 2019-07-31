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В загадочной трагедии группы Дятлова найден американский след

Фото: www.globallookpress.com
В месте гибели обнаружен сухпаек ВВС США

Уральский гуру Валентин Дегтярев – без преувеличения, самый плодовитый автор теорий о гибели группы Дятлова. На сей раз эксперт наткнулся на любопытные свидетельства, которые говорят об американском следе в трагедии. Так, на одной из фотографий исследователь обнаружил заокеанскую упаковку.

"На белом фоне хорошо видна буква R, какие-то значки и возможно неразличимые из-за качества снимка надписи, – пояснил Дегтярев в своем блоге на платформе социальной журналистики "Конт", предположив. – Скорее всего, это часть упаковки от сухого пайка или аварийного рациона пилота ВВС иностранной армии".

При этом эксперт отмечает, что в СССР в небольшом количестве поступал импорт из США.  Так, во времена войны американцы поставляли продукты питания, алкоголь, сигареты и лекарства. Возможно, "какие-то остатки" дожили до 1959 года, предположил Дегтярев.  

"Как там оказался аварийный набор пилота ВВС я не знаю. Фантазировать не берусь, но могу предположить, что сбитый в 1960 году самолет-шпион U-2 был не первой потерей ЦРУ на Урале", - добавил исследователь, отметив, что находка в месте гибели дятловцев держалась в строжайшем секрете.

Напомним, все участники экспедиции были найдены мертвыми в феврале 1959 года. Недавно исследователи связали случившееся с падением челябинского метеорита.  

Ксения АНДРЕЕВА
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