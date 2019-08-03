Найден чудом спасшийся турист из группы Дятлова

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Причины случившегося с группой Дятлова до сих пор остаются в тайне. Многие исследователи еженедельно выдвигают все новые версии произошедшего. Один из участников группы Дятлова Павел Тарзин в последний момент спасся от гибели на перевале.
В юношестве Тарзин постоянно ходил в походы под руководством Игоря Дятлова. По его словам, в некоторых путешествиях случались различные ЧП.
"Ходил один. На снежном спуске я оступился и… полетел вниз к трещине. Зарубился ледорубом один раз, другой… Лишь на третий раз удалось остановиться. Минут 15 приходил в себя",
– цитирует путешественника "Комсомольская правда".
Тарзин рассказал, что узнал о новом походе Дятлова на злополучный перевал от Зины Колмогоровой. Об этом он радостно рассказал своей невесте и предложил сыграть свадьбу сразу после завершения путешествия. Однако девушка была категорически против. Случайное стечене обстоятельств спасло жизнь Павлу Тарзину.
23 января 1959 года группа Дятлова выехала из Свердловска на поезде в Серов. А 24 января Тарзин сыграл свадьбу. Уже через месяц появились первые новости об исчезновении туристов.
"Все разговоры были только об этом. Помню, супруга тогда сказала мне: "Вот видишь, чем бы этот поход для тебя закончился". А я ведь тогда особо и не задумывался, что мог оказаться среди них", – добавил путешественник.
При этом о возможной причине гибели своих товарищей Павел решил не говорить.
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