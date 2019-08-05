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В районе перевала Дятлова сделали странную находку

Фото: www.globallookpress.com
Ничего подобного в этой местности раньше не бывало - такие изображения были лишь у древних шумеров

Неутомимый исследователь тайны гибели группы Дятлова Валентин Дегтерев продолжает поражать публику своими находками. На этот раз он случайно отыскал на старых картах популярного интернет-сервиса удивительное сооружение из камней недалеко от злополучного перевала.

"В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора. На ее вершине имеется петроглиф очень большого (порядка 100 метров) размера. Древний рисунок выложен из камней. Видимо видно его только с высоты, если его так и не нашли", - 

написал Валентин на своей страничке в Сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

По мнению Дегтерева, камнями кто-то в древности выложил 2 прямые фигуры длиной около 100 м, символизирующие деревья: сосны или кедры. Рядом с гигантскими "растениями" выложено не меньших размеров чудовище. К сожалению, этот рисунок сохранился хуже других, видны лишь его контуры и некоторые детали.

Валентин считает, что на рисунке изображен древний дракон. У чудовища – огромная пасть с клыками, мощный торс, хвост как у змеи, крылья и широкие лапы. Дегтерев признался, что видел такие изображения только у древних шумеров.

Исследователь из Нижнего Тагила считает, что каменный монстр -  выходец из эпохи древнего мира и не имеет отношение к народностям, которые населяют сейчас Уральские горы, так как появился там задолго до того, как здесь поселились манси.

Перевал Дятлова в Уральских горах стал пользоваться печальной известностью после того, как в феврале 1959 г. там погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Тайна той давней трагедии не разгадана до сих пор.

Валентина МАЙОРОВА
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