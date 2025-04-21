В ОАЭ объяснили, почему стали прогонять россиян с пляжей

Отдыхающие были возмущены неожиданными запретами

Ближе к пасхальным и майским праздникам многие россияне решили отдохнуть на дубайских пляжах. На фоне большим проблем с побережьем Краснодарского края, люди сочли это лучшей альтернативой. Однако для некоторых отдых обернулся проблемами.

В соцсетях стали появляться сообщения, что россиян стали массово выгонять с пляжей ОАЭ по одной причине – они были в купальниках. Как оказалось, отдыхающие попросту не знали правила пребывания в некоторых прибрежных зонах, сообщили в местном комитете по туризму. Например, одно место может быть предназначено иссключительно для семейного отдыха, устраивания пикников, поэтому там действует строгий дресс-код. Туристам об этом сообщают с помощью специальных табличек.

В ОАЭ напомнили российским гостям, что в стране исповедуют мусульманство. И хотя там рады гражданам любых стран, прибывающих просят соблюдать местные культурные традиции.

Тем не менее, проблемы с раздеванием не возникает у отдыхающих, которые предпочитают проводить время на территории отеля – там разрешено ходить в купальниках без особых проблем. Под запретом только зоны общественного питания.