Mirror: Россия послала Британии ужасную угрозу третьей мировой войны

В Британии заявили об ужасающем сигнале России о третьей мировой войне
Фото: freepik.com
В Лондоне обратили внимание на недавние заявления Соловьева

Недавние обвинения Великобритании в причастности к теракту против генерала Ярослава Москалика, прозвучавшие с экранов российского телевидения, являются ужасающим сигналом со стороны России о готовности к третьей мировой войне, пишет британское издание The Mirror. Так журналисты отреагировали набеседу эксперта Андрея Клинцевича и Владимира Соловьева в шоу "Соловьев Live".

Ранее специалист указал, что взрывчатка, которую украинские спецслужбы используют в терактах против России, поставляется из Великобритании. По его словам, опасные вещества перевозятся тоннами, поскольку сейчас создается сеть для использования их на российской территории. В ответ Соловьев пообещал, что за причастность к случившемуся обязательно "прольется кровь британцев".

"Россия посылает Великобритании ужасную угрозу Третьей мировой войны", – оценили журналисты его высказывание.

Они также напомнили, что Владимир Соловьев пригрозил подрывом британских заводов по производству взрывчатых веществ и уничтожением штаб-квартир, в которых отдали разрешение на совершение теракта.

Ранее новое загадочное оружие Владимира Путина озадачило и напугало западных экспертов.

Источник: Mirror
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