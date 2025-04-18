Политолог Махмуд назвал костюм эмира Катара проявлением уважения к Путину

Это сигнал: необычному наряду эмира Катара на встрече с Путиным нашли объяснение
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Увидеть высокопоставленного араба в таком виде – редкость

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани появился не в традиционной арабской одежде, а в европейском костюме. Такой выбор внешнего вида сразу привлек внимание и вызвал обсуждения, ведь увидеть высокопоставленного представителя государства Персидского залива в деловом костюме – редкость.

Катарский политолог Халид Уалид Махмуд объяснил, что подобное решение имеет символическое значение и связано с уважением к протокольному статусу визита. По его словам, отказ от национального одеяния подчеркивает официальный характер встречи в Кремле и демонстрирует готовность Катара к открытому и цивилизованному диалогу.

Эксперт отметил, что это не попытка уйти от культурных корней, а, наоборот, проявление дипломатической гибкости – умения сочетать самобытность с международными нормами общения. Таким образом, внешний вид эмира стал тонким сигналом для России, отражающим серьезность и международную направленность переговоров.

К слову, ранее глава США Дональд Трамп отреагировал на предупреждение о предательстве Путина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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